Разработчик-самоучка заработал более 28 миллионов рублей на играх, созданных за полчаса

Более 120 000 пользователей PlayStation заплатили по 380 рублей за то, чтобы погладить виртуальных хомяков, собак и бобров. Что стоит за этим безумием? Источник: The Guardian.

Разработка игр для PS – занятие дорогостоящее и трудоемкое. Прямо сейчас более 2 000 специалистов трудятся над следующей частью блокбастера Ubisoft Assassin’s Creed в 18 студиях по всему миру, и этот проект займет не менее 2 лет. Только представьте себе, что почувствовал бы любой из этих профессионалов, узнав, что в 2023 году британский программист-самоучка заработал почти 280 000 фунтов стерлингов на серии игр, которые он сделал, сидя в одних шортах из-за летней жары в своей квартире с двумя спальнями в районе Харлесден (северо-запад Лондона). И что еще удивительнее – на каждую игры у этого разработчика ушло около 30 минут.

«Первая игра, честно говоря, заняла, наверное, семь или восемь часов», – признался Ти Джей Гарднер. «А вот последующие – например, «Погладь бобра» – заняли что-то около получаса».

Странно-популярная игра

Гарднер – создатель видеоигры «Stroke» (с англ. «погладь»), доступную в PlayStation Store по цене 3,29 фунта стерлингов за одну часть. В каждой из них представлены различные животные – кошки, собаки и хомяки, а также менее приятные существа, такие как змеи и рыбы – и игровой процесс следует по одному и тому же принципу.

Когда пользователь запускает игру, на простом синем фоне появляется изображение животного. В левом верхнем углу экрана находится надпись «Strokes 0» («поглаживаний 0»). Пользователь жмет X, чтобы погладить животное. Персонаж быстро моргает. Число в углу увеличивается на 1. После 25 «поглаживаний» будет «бронзовый» трофей. Продолжив нажатия на Х и достигнув 2 000 «поглаживаний», пользователь получает «платиновый» трофей.

Вот и весь геймплей. Нет анимации, нет звуковых эффектов. Просто изображение животного под лицензией Creative Commons из википедии и какие-то лоу-файные акустические ритмы, бесконечно повторяющиеся на заднем плане. Никакого бега, никаких прыжков, никакого оружия, никаких злодеев, никаких специальных приемов, усилений или головоломок. Разве можно считать игры «Stroke» видеоиграми?

«Все зависит от того, что вы подразумеваете под «игрой», – говорит Гарднер. «Взаимодействие есть – пусть оно очень ограниченное, но оно есть, и есть цель геймплея… Я полностью признаю, что это простенько, но все же это видеоигра».

Глядя на цифры дохода, представленные Гарднером, возможно, простота его игр не имеет значения – по крайней мере, для менеджера его банка. С момента запуска в сентябре 2022-года игры «Stroke» были загружены более 120 000 раз, а объем продаж составил более 275 000 фунтов стерлингов (около 31 млн. руб.). Sony берет 30% от продаж за размещение игр в PlayStation Store, в результате чего Гарднер заработал до уплаты налогов более 190 000 фунтов стерлингов (порядка 22 млн. руб.).

Очевидно, что эти игры покупаются не ради захватывающего игрового процесса или сюжета, либо потрясающей графики. Так в чем же привлекательность этих «поглаживаний»?

Все началось в середине 2000-х, когда производители консолей ввели награждения игроков виртуальными призами за выполнение дополнительных задач в играх. Они называются «Достижения» на Xbox и «Трофеи» на PlayStation. Появилась новая субкультура в сообществе геймеров, играющих ради призов, а не для удовольствия. Их называют охотниками за трофеями и многие из них пойдут на все ради славы.

Для таких игроков PlayStation Store предлагает десятки игр: недорогих, смехотворно упрощенных, предлагающих легкие трофеи в обмен на плату в несколько фунтов. Гарднер, у которого есть подруга и малыш, нуждающийся в поддержке, недавно научился программировать («в основном по видео на YouTube и онлайн-урокам») и увидел в этом возможность заработка.

«Это было непростое выживание для молодой семьи, перебивающейся от зарплаты к зарплате», – рассказал он. В то время, по словам Гарднера, любой мог подать заявку на продажу своей игры в PlayStation Store и предоставить проектный документ с описанием принципа ее работы. «Я просмотрел требования Sony и понял, что на самом деле пройти проверку качества довольно просто».

В 2022 году его первая игра «Погладь пса» без проблем дошла до магазина. «Поэтому я стал пробовать еще и еще, просто заменяя животных».

Все ради трофеев

«Погладь хомяка» – бестселлер Гарднера, скачанный более 11 000 раз. Кошка является вторым по популярности животным для поглаживания, а за ней, как ни удивительно, следует черепаха. Но что вообще послужило для разработчика вдохновением, создавшего популярную игру «Погладь бобра»?

«Я буду честен, в какой-то момент все это стало для меня шуткой», – сообщил он. «Я подумал: посмотрим, как далеко удастся зайти». Похоже, все зашло очень далеко. Гарднер выпустил «Погладь Дикдика». «Это ведь животное, да?» (прим. Discovery24: дикдик – миниатюрная антилопа из Африки).

Не всем подобные игры показались забавными. Интернет-форумы полны сообщений, осуждающих игровой сегмент, нацеленный на охотников за трофеями, людей, которые создают такие игры, и Sony за то, что корпорация вообще допустила их в PlayStation Store. Гарднер попытался ответить на критику, признав, что игры «Stroke» – это shovelware (малополезный «довесок»), и даже нашел нескольких защитников среди шквала критики.

«Он выбрал нишу и воспользовался ею», – написал один пользователь. «Его право… Но какая компания этого не делает? Все новые Call of Duty, FIFA и Assassin’s Creeds, по сути, не сильно отличаются от прежних версий».

Конечно, существует огромная разница с точки зрения того, сколько времени, денег и творческих усилий вложено в игры для приставок, а также с точки зрения богатства опыта, который они предлагают. Но у бизнес-моделей всех игроделов есть одно сходство: частый выпуск новых версий с целью сохранения существующего рынка. И акцент делается на обновлении визуальных эффектов, а не на новых идеях.

Есть мнение, что игры Гарднера представляют собой более честную транзакцию, чем, скажем, лутбоксы со случайными внутриигровыми наградами. По крайней мере, когда вы покупаете игру «Stroke», говорит разработчик, «вы точно знаете, что покупаете». «Там нет ничего, что могло использовать вас… Или навязывать вам покупку другой игры. Если вы не хотите покупать мою игру, то и не нужно ее покупать». За все это время к нему не было особых претензий: из 11 105 человек, купивших «Погладь хомяка», только 10 покупателей попросили вернуть деньги.

Но критические голоса усиливаются, и, похоже, в Sony прислушиваются к ним. Сообщается, что в ноябре 2022 года корпорация, владеющая платформой, начала репрессии в отношении shovelware, рассылая их разработчикам электронные письма, исключая из каталога игры-охотники за трофеями и закрывая учетные записи создателей таких игр.

Тем не менее, трудно заметить результаты применения этой политики в PlayStation Store, поскольку игр shovelware там полным полно. Sony, похоже, не возражала, когда в декабре 2023-го Гарднер выпустил «Погладь животных» – игру с участием сразу 10 существ («Вы, любите животных? Отлично! У нас их полно, чтобы можно было погладить, так что начинайте!»). Впрочем, не такая уж и загадка, почему в Sony не особенно стремятся к принятию жестких мер: благодаря 30% доле компания заработала на играх «Stroke» более 80 000 фунтов стерлингов (свыше 9,3 млн. руб.).

Первое, что Ти Джей Гарднер сделал со своей долей прибыли от игр – погасил долги. Затем он решил, что настало время отвлечься от создания «довесков»: «Я пришел к тому, что захотел попробовать что-то другое, потому что, пусть «поглаживания» и приносят деньги, но это не самое полезное занятие, как вы, наверное, можете себе представить». Один из его новых проектов, запускаемый через пару месяцев – сервис, позволяющий игрокам отслеживать свои внутриигровые награды сразу на нескольких платформах.