Актер Федор Добронравов действительно «приболел», но волноваться не стоит, ничего серьезного с ним не случилось. Об этом сообщила артистка Татьяна Васильева, передает «Пятый канал».

Васильева с Добронравовым задействованы в одной постановке, которую из-за болезни актера пришлось отменить.

«Я надеюсь, что выздоравливает. Да. Он приболел. Артист может приболеть. Скоро будем играть уже», — отметила Васильева.

Ранее сообщалось, что назначенный на 14 февраля спектакль в Москве пришлось заменить. Зрителям предложили сдать билеты либо посмотреть альтернативный вариант, в котором также занята Татьяна Васильева.

В театре подтвердили, что Добронравов действительно болен, но никаких подробностей раскрывать не стали.