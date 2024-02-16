Министерство юстиции администрации Байдена в 15 февраля обратилось в суд с иском против штата Теннесси, обвиняя его власти в дискриминации ВИЧ-позитивных проституток на основании Закона об американцах-инвалидах (ADA).

В центре внимания оказался закон 1991 года, который классифицирует преднамеренное распространение ВИЧ через проституцию как уголовное преступление, подразумевающее серьезные наказания вплоть до 15 лет лишения свободы и штрафов до 10 000 долларов.

Помощник генерального прокурора Кристен Кларк подчеркнула, что такие меры являются неприемлемой формой дискриминации людей с ВИЧ, которые согласно закону являются “инвалидами”.

Кроме того, закон обязывает осужденных за такие деяния регистрироваться в качестве сексуальных преступников на всю жизнь, что существенно ограничивает их возможности для жизни и работы. Министерство юстиции выразило возмущение этим положением, указывая на его нарушение прав ВИЧ-инфицированных людей.

Позиция Министерства юстиции подкрепляется утверждением, что закон устарел и основывается на неверных предположениях о ВИЧ как о смертельном заболевании. В свете значительного прогресса в лечении и понимании СПИДа с 1991 года, такие законы, по мнению Минюста, больше не актуальны и требуют пересмотра.