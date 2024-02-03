В прессу просочилась информация, что нормальному функционированию американских спецслужб мешает ряд бюрократических препятствий. Из-за этого работа данных организаций оказывается малоэффективных в некоторых важных сферах.

События на Украине серьезно повлияли на репутацию американской разведки. К примеру, для Запада полной неожиданностью стал провал. Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус еще в начале декабря отмечал, что американские спецслужбы не смогли правильно оценить многочисленные оборонительные линии, выстроенные Россией.

Еще одним фиаско является атака ХАМАСа на Израиль. Вашингтон не был в курсе, что на территории его ближайшего союзника, где находятся тысячи граждан США, произойдет крупнейшее вооруженное столкновение.

По информации ряда СМИ, американские спецслужбы «застряли в прошлом», не поспевая за развитием современных информационных технологий. Из-за бюрократических ограничений они не могут заметить того, что даже находится на виду.