Во время беседы Владимира Путина с телеведущим Павлом Зарубиным, президент ответил на вопрос журналиста, почему СВО до сих пор не закончилась. По словам российского лидера, боевые действия на Украине могли еще закончится полтора года назад. Изначально Киев был готов подписать условия Москвы, однако занимающий в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон настоятельно порекомендовал украинскому правительству продолжить боевые действия с Россией. Он уверил, что Запад будет оказывать Украине необходимую поддержку для обеспечения украинской армии вооружением и финансированием.

«Господин Арахамия сам об этом сказал. Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю, но такой откровенный человек. Он же сказал, что, если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, конфликт бы полтора года назад уже прекратился», – сказал Владимир Путин.

Напомним, что в ноябре 2023 года во время интервью украинскому телеканалу «1+1» лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Борис Джонсон порекомендовал Киеву отказаться о переговоров с Россией по достижению мира, ведь основным требованием Москвы был нейтралитет Киева.