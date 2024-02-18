Конфликт на территории Украины решает для Запада вопрос тактического положения, однако для России – это вопрос жизни или смерти. Об в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам российского лидера, в ходе своего интервью Такеру Карлсону ему пришлось уделить значительную часть эфирного времени «исторической справке», чтобы российские и зарубежные слушатели осознали, насколько чувствительны и важны для России, происходящие на Украине события.

«Для них (Запада – ред.) это улучшение своего тактического положения, а для нас – это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это (интервью Карлсону – ред.) слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», – заявил Путин.

Напомним, что интервью президента РФ американскому журналисту Такеру Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. В течение двух дней только на страничке журналиста в соцсети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) интервью на английском языке набрало более 180 миллионов просмотров.