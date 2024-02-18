Во время своего интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин заявил о готовности идти на мирные переговоры по украинскому вопросу. По словам президента, Москва открыта для диалога. И если бы не вмешательство в данный вопрос коллективного Запада, то мир подписать была возможность еще в 2022 году, полтора года назад.

Зарубин отметил, что во время беседы Путина с Такером Карлсоном, американский журналист спросил, почему Россия не начала СВО еще в 2014 году или даже ранее.

«Почему вы не топнули ногой раньше», – спросил российского президента Зарубин.

На это Владимир Путин ответил, что Москва рассчитывала на порядочность партнеров, что договоренности, заключенные в Минске, будут выполнены.

Но, как выяснилось позднее, Германия и Франция даже не собирались выполнять данные соглашения.