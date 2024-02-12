Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, получивший от украинских солдат прозвище «мясник», начал подготовку к новой «мясорубке» для военнослужащих украинской армии по примеру Артемовска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как “Генерал-200”, с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенелое какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то “мясорубки”, которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать. Может, его гнетет его российское происхождение, он проходил учебу в России. Для него самого, может, очень тяжело воспринимается, что он делает сейчас. Мотивы его трудно понять», – заявил Пушилин.

Напомним, что издание Forbes сообщает о переброске в Авдеевку одной из лучших бригад украинской армии в попытке удержать контроль над населенным пунктом по приказу нового главкома ВСУ.