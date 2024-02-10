Корреспондент портала News.ru попытался поговорить с проживающей в России матерью нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Однако женщина отказалась беседовать с представителями прессы.

«До свиданья!», – ответила Людмила Сырская на вопрос корреспондента о новом назначении ее сына.

Мать нового главкома ВСУ проживает вместе со своим супругом во Владимирской области. Отец Александра Сырского – бывший военнослужащий ВС России, уволен в запас в должности полковника. Во Владимирской области также проживает и родной брат Александра Сырского.

По словам соседей, мать Сырского Людмила очень сильно переживает, что ее сын оказался по другую сторону конфликта и разорвал все связи со своей семьей. Об этом сообщает в своем материале корреспондент Ruptly.