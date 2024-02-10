Во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал западной аудитории об исторической правде – единстве украинской и русской цивилизаций, объединенной общей православной верой. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерея Николая Балашова.

«Убежден, что цивилизационная и культурная общность русских и украинцев, общее мировоззрение, общие ценности, обусловленные общей православной христианской верой и общей историей, в конце концов будут определять наши взаимоотношения. Все второстепенное и болезненное уйдет, отступит, как это ни кажется сегодня далеким и нереальным, а это – главное – останется: наша общность. Мне кажется, президент говорил именно об этом. Он часто выражает свое глубокое внутреннее убеждение, что, по существу, русские с украинцами – один народ. И это правда», – заявил Балашов.

По словам протоиерея, историческая общность русского и украинского народов идет со времен крещения. При этом народ был обращен в православную веру именно в Киеве. Поэтому украинская столица никогда не станет чужим городом для России.