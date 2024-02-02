Музыкальный продюсер Сергей лавров высказал свое мнение в отношении бойкота, устроенного Филиппу Киркорову из-за его участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. По словам Лаврова, артист «отдувается» практически за все присутствующих на этом скандальном мероприятии. По его мнению, поп-король российской эстрады был самой яркой личностью на вышеупомянутой вечеринке.

«Это как два брата поссорились, а достается в семье всегда старшим. Почему? Потому что старший брат вроде как должен был сам этого не делать и младшему запретить. Так и здесь. Киркоров из всех, кто был на вечеринке Ивлеевой, я считаю, самая яркая звезда. Вот ему и устроили публичную порку», – высказался Лавров.

По мнению продюсера, у Киркорова есть огромная армия поклонников, поэтому отмена концертов артиста в России не лишит его популярности. Он надеется, что шумиха вокруг «голой» вечеринки вскоре уляжется, и артист снова будет выступать на российской эстраде.