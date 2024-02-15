В момент обстрела торгового центра в Белгороде со стороны Вооруженных сил Украины продавец магазина по имени Валентина, расположенного напротив, рассказала, как вместе с посетителями пряталась в углу помещения. Рассказ женщины, переживший обстрел, был опубликован на портале РИА Новости.

«Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Покупатели присели. Я говорю – убегайте. А куда тут бежать? Присели в углу, пересидели – мы все и покупательница с маленьким ребенком в коляске», – рассказала женщина.

Магазин «Дары Белоруссии», в котором женщина работает продавцом, расположен как раз напротив попавшего под обстрел торгового центра. По словам продавца, во время первого взрыва в помещении выбило стекла взрывной волной.

Напомним, что губернатор Белгородской области сообщил о пятерых погибших и восемнадцати раненных в результате обстрела города со стороны ВС Украины, включая одного маленького ребенка и несколько подростков.