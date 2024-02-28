Молчание певца Леонида Агутина о специальной военной операции – это не повод его «отменять», считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он отметил, что Агутин вполне заслуженно входит в пятерку лучших музыкантов страны, является талантливым и уважаемыми коллегами и поклонниками артистом. Поэтому «хоронить» его как творца из-за невысказанной позиции об СВО не стоит, уверен Пригожин.

«Леонид Агутин — уважаемый музыкант, талантливейший. И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал… У нас и так осталось мало хороших артистов», — цитирует продюсера News.ru.

Певец не высказывался об СВО, однако на одном из выступлений заявил, что является патриотом России.