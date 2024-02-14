Президент Украины Владимир Зеленский призвал разработать и внедрить комплексные решения, которые помогут ВСУ «ослепить глаза» российских войск – разведывательные беспилотные аппараты «Орлан» и Zala.

На совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса, военными и правительством он заявил, что на Украине есть решения, способные сделать это. Но онги должны использоваться более эффективно, передает “Лента.ру”.

Так, Зеленский сообщил о системах РЭБ и ПВО, других средствах поражения дронов, которые должны быть объединены в комплексные решения и внедрены в борьбу с российскими БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось о первом применении комплексов Vampire с лазерным наведением 70-миллиметровых ракет против дрона-камикадзе «Герань».