Американский портал The War Zone сообщил о первом использовании украинской армией систем противовоздушной обороны Vampire. Она успешно сбила дрон-камикадзе, передает Lenta.ru.

«У нас есть то, что, по-видимому, является первым свидетельством того, что поставляемая США система борьбы с беспилотниками VAMPIRE в действии выполняет то, что было задумано», — заявили американские журналисты.

Видео с применением системы Vampire в Сеть выложили украинские ВМС. Данный комплекс «заточен» специально для уничтожения беспилотных аппаратов. Он использует для этой цели 70-мм ракеты которые оснащены головкой лазерного наведения на цель.

Ранее сообщалось, что данная система имеет один важный недостаток – лазер не определяет цели находящиеся вне прямой видимости.