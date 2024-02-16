Двустороннее соглашение об обязательствах в сфере безопасности и долгосрочной поддержке было подписано в Берлине между Украиной и Германией во время официального визита украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Настолько долго, насколько будет необходимо. Я и Зеленский сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности», – написал Шольц.

По его словам, Германия продолжить оказывать военную и финансовую поддержку Украине, а подписанное обеими странами соглашение является «историческим шагом».

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский в настоящий момент находится с рабочим визитом в Берлине, после чего планирует посетить Париж для подписания аналогичного соглашения об обязательствах в сфере безопасности между Украиной и Францией.