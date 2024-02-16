Представители ВСУ требуют от украинцев не противиться тотальной мобилизации, а также поддерживать армию «донатами». Они угрожают, что в противном случае города к западу от Авдеевки будут разрушены так же, как Мариуполь с Артемовском.

О подобном исходе заявил спикер группировки ВСУ «Таврия» Лиховой. По его словам, украинцам нужно активнее переводить деньги на армию, чтобы избежать разрушения населенных пунктов.

Также украинцы должны идти в ряды ВСУ, мобилизоваться добровольно. От армии Украины требуется удержать Авдеевку, чтобы не пропустить российские войска дальше.

Напомним, что даже украинские эксперты уверены в скорой сдаче города. Что касается мобилизации, Киев проводит ее в принудительном порядке, хватая людей на улицах, автобусных остановках, в общественном транспорте.