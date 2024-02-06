На юго-западе Аризоны и на юге Калифорнии прошли сильнейшие ливни. Как сообщают эксперты, прошедший в Лос-Анджелесе шторм является одним из самых сильных с 1970 года. На этот раз выпало более 25 мм осадков. В результате непогоды повреждены многие жилые дома и дороги.

В результате непогоды без электричества осталось более 800 тысяч жителей. Ряд районов Калифорнии был затоплен водой более чем на четверть метра. Стало известно, что три человека погибли в результате стихии.

В Лос-Анджелесе из-за дождей произошли оползни, в результате которых грязевыми потоками были залиты улицы. Из опасных районов было эвакуировано местное население – пожарные и спасательные бригады работают круглые сутки. Водителей и пассажиров автомобилей, оказавшихся в грязевой ловушке. Спасатели снимали людей с крыш их автомобилей.

Губернатором Калифорнии Гэвин Ньюсом все службы штата были направлены для расчистки дорог и восстановления линий электропередач.