Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись эвакуации боевиков ВСУ из Крынок под Херсоном. Раненых военнослужащих пытаются вывезти под плотным артиллерийским огнем.

«Так выглядит эвакуация раненых из Крынок в Херсонской области. Просто посмотрите, сколько воронок от снарядов и как плотно русские кроют эвакуационную группу… Жесть», комментирует эту видеозапись один из боевиков ВСУ.

Киев продолжает настаивать на удержании Крынок, несмотря на огромные потери в этом населенном пункте. Российские ВС удерживают его под постоянным огневым контролем и наносят интенсивные артиллерийские удары.

При этом в распоряжении ВСУ находится лишь небольшая часть села, которую они называют «плацдармом». Боевики вынуждены прятаться и передвигаться с позиции на позицию только в ночное время.