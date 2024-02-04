Фондовый рынок в КНР продолжает падение, однако власти закрыли комментарии на провластных ресурсах. Однако жители КНР нашли способ выразить свое недовольство, они пишут гневные комментарии под постами в социальных сетях, которые не связаны с экономикой. Об этом в своем материале сообщает Bloomberg.

Автор статьи отмечает, что под публикацией в социальной сети Weibo американского посольства об использовании спутниковых снимков для сохранения естественной среды обитания жирафов и наблюдения за ними набралось 53 тысячи гневных комментария с жалобами на обвал фондового рынка в Китае.

«Если критика запрещена, то похвала бессмысленна», – написал один из комментаторов, собрав самое большое количество лайков.

Жители КНР жалуются на экономику своей страны под постами, опубликованными на другие темы, из-за запрета комментировать посты государственных ведомств. При этом в начале феврале в официальном издании коммунистической партии Китая People’s Daily был опубликован материал, в котором речь шла о «повышении уровня счастья и ощущения безопасности у населения».