Российский посол в Лондоне А. Келин объяснил, почему во время выбора президента России в Британии придется усилить меры безопасности. Разъяснения дипломата публикует RT со ссылкой на его стрим в тг-канале российской дипмиссии в Британии.

Дипломат рассказал, что в марте текущего года голосование за кандидата на пост российского президента пройдет только на одном участке. Он будет открыт в дипломатическом представительстве России в британской столице.

Келин назвал причину, из-за которой не будет открыть избирательный участок в Эдинбурге. Там располагается крупная украинская диаспора. С ее стороны возможны различные провокации. Отношения с местной полицией и властями «не очень хорошие», поэтому придется открыть только один избирательный участок в Лондоне, пояснил российский дипломат.

Ранее сообщалось, что в Китае избирательные участки для голосования за президента России откроют в шести городах, в том числе в китайской столице.