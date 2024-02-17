Делегация из Эквадора после визита в Москву приняла решение отменить сделку с Соединенными Штатами по передаче вооружения советского и российского производства, предназначенного по итогу для переправки на Украину.

Посол Российской Федерации в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что президент республики Даниэль Нобоа подтвердил о намерении сохранить нейтральный статус и отказе отправлять оружие в горячие точки. Официально об отказе отправить вооружение США власти Эквадора должны объявить на следующей неделе.

Но ранее Нобоа заявлял, что находящееся в его стране советское вооружение и техника представляет собой металлолом, поэтому не запрещена передача его другим странам. Но вслед за его словами последовал запрет на импорт эквадорских бананов в Россию, являющуюся основным импортером данной продукции. Официальной причиной послужило обнаружение в бананах личинок мухи-горбатки. По итогу Эквадор отказался от идеи передачи вооружения США, чтобы не терять своего главного импортера по бананам.

По имеющимся данным, правительство Эквадора намеревалось передать Штатам российские вертолеты Ми-17 в количестве 15 единиц в обмен на американские вертолеты UH-60 Black Hawk.