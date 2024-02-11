В дунайских портах Одесской области спустя несколько месяцев вновь появились российские беспилотники. В ночь на 11 февраля они нанесли удары по нефтяным терминалам в Измаиле и Рени.

Глава пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк традиционно заявила, что все беспилотники были уничтожены ПВО Украины, однако она немного лукавит. Мощные взрывы, сопровождаемые пожарами на портовой инфраструктуре, прогремели в Измаиле, Рени и Килие, передает “МК”.

В этих населенных пунктах поражены объекты ВСУ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что всего было три волны атак дронами-камикадзе, причем многие из них достигли целей.

«Дождались пока накопятся военные грузы и жахнули. Военные цели поражены», – подтвердили информацию Лебедева и эксперты телеграм-канала «Первый Харьковский».

Известно, что в Вилково и Килие после взрывов слышали сирены «Скорой помощи» и других экстренных служб.