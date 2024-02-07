Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому с трибуны Верховной рады с призывом начать «перезагрузку» руководства страны. В первую очередь, кадровые «чистки» следует провести в Офисе действующего президента. Об этом в своем материале сообщает ТАСС.

«Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского о перезагрузке власти. И здесь речь идет не только о Лапутиной (министр по делам ветеранов – ред.). Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего офис президента. … Начните с себя, а от Валерия Залужного (главком ВСУ – прим. ред.) отцепитесь!», – заявил Порошенко.

По его словам, также необходимо в срочном порядке провести кадровые перестановки в Кабинете министров Украины. Экс-президент предлагает сформировать «правительство национального единства».