Пользователи социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) подвергли жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского после его заявления, сделанного во время недавней встречи с представителями Запада в Киеве. Украинский президент заявил, что мир в стране может быть достигнут лишь единственным способом – поражением России.

Интернет-пользователи оставили массу гневных комментариев в адрес Зеленского под соответствующим постом в соцсети Х.

«Договаривайся о мире, немедленно, так как ты уже давно проиграл», – написал один из комментатор обращение к президенту Украины.

Другой участник обсуждения написал, что Зеленский является обузой для Запада. Он пожелал ему выбраться из сложившейся ситуации «целым и невредимым».

Некоторые комментаторы отметили, что вскоре Запад забудет и об Украине, и о Зеленском. Другие пользователи соцсети выразили обеспокоенность, что подобные заявления украинского президента могут привести к полному исчезновению страны.