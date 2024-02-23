Объединенный Запад намерен 23 февраля устроить «проукраинский шабаш» в ООН. Его участники уже слетаются в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке, рассказал постпред РФ Дмитрий Полянский.

Он отметил, что министры из разных государств, которые не особо торопились собираться для обсуждения действий Израиля в секторе Газа, сейчас мчатся в США, чтобы поговорить об Украине.

Также Полянский описал примерную программу действа. По его словам, участники будут произносить пламенные антироссийские речи, устраивать никому не нужные междусобойчики и восхвалять представителей киевского режима.

Российская делегация приехала в Нью-Йорк в боевом настроении и полностью готова к шабашу, который намерены организовать страны западного блока.