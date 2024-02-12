Киев продолжает игнорировать запросы ООН и не передает список гражданских лиц якобы погибших в Буче. Первый заместитель постпреда России в организации Дмитрий Полянский рассказал РИА Новости, что Украина никогда не сделает этого, так как в случае передачи списка провокация киевского режима будет раскрыта.

Как только этот документ окажется в руках ООН, можно будет оперативно выяснить судьбу людей, упомянутых в нем. И малейшие несовпадения помогут изобличить Киев. Именно поэтому Украина сделает все возможное, чтобы не передавать список в Организацию объединенных наций.

«Поэтому списков нам никто не предоставляет. Я более, чем уверен, и не представит никогда, поскольку это просто изобличит авторов этой совершенно очевидной, грязной и низкой провокации», – заявил Полянский.

Ранее он также отмечал, что отсутствие списка подтверждает и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, Минобороны России в 2023 году назвало фото и видео погибших гражданских в Буче провокацией. В ведомстве отметили, что мирные граждане не пострадали во время пребывания в городе российских войск. Кроме того, все материалы по якобы убитым местным жителям Украина опубликовала спустя несколько дней после того, как в город вошли ВСУ.