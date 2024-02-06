Если школьник остается украинским гражданином, он обязан вернуться из-за рубежа для постановки на воинский учет. С таким заявлением в эфире полтавского ТВ-канала выступил местный военком Р. Истомин.

Истомин предупредил, что школьникам не рассылают повестки и не приносят уведомления по адресам прописки или проживания. За границу повестки тоже отправляться не будут. Но живущий за рубежом украинский школьник обязан вернуться домой, чтобы встать на воинский учет. При условии, что он не сменил гражданство и по-прежнему имеет украинский паспорт, пояснил военком.

С 25 февраля 2022 года на Украине идет всеобщая мобилизация. Украинцы 18-60 лет не могут уезжать из страны. Повестки военнообязанным вручают не только дома или на работе. Сотрудники территориальных центров комплектования отлавливают потенциальных мобилизованных в торговых центрах и кафе, фитнес-залах и общественном транспорте. В соцсетях регулярно появляются ролики, демонстрирующие силовое задержание уклонистов, а также изобретательные попытки украинцев сбежать из страны.