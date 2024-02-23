Польские власти выдвинули обвинение польскому фермеру, который во время акции протеста двигался на головном тракторе с растяжкой, адресованной российскому президенту В. Путину, и советским красным флагом с серпом и молотом.

RMF FM сообщает, что прокуроры сочли поступок фермера «призывом к развязыванию агрессии против Польши». Фермера также обвинил в поддержке СВО и «пропаганде тоталитарной идеологии».

На кадрах, которые появились в Сети, можно увидеть протестующих на украинской границе польских фермеров. На головном тракторе растянут транспарант с призывами к российскому президенту Путину навести порядок с Украиной, Брюсселем и польскими властями. Фермеру грозит до 5 лет заключения.

20 февраля польские фермеры начали массовые протесты сразу в 180 точках страны. Они перекрыли дороги тракторами, а также приехали на сельхозтехнике в крупные города. На трех пропускных пунктах они блокировали не только украинские грузовики, но и весь транспорт. У КПП в Медыке фермеры рассыпали зерно из ж/дорожных вагонов.