Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг жесткой критике американских сенаторов от республиканской партии, выступивших против пакетного законопроекта, предусматривающего военную помощь для Украины. Туск заявил, что узнав об этом Рональд Рейган (40-й президент США с 1981-1989 годы) «перевернулся бы в гробу».

«Дорогие сенаторы-республиканцы США, Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, перевернулся бы сегодня в гробу. Как вам не стыдно», – написал польский премьер в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ).

Ранее сообщалось, что законопроект о помощи Израилю и Украине и защите южной границы США на сумму 118 миллиардов не поддержал ряд сенаторов США. Он должен был набрать минимум 60 голосов, а в итоге его поддержали только 49 сенаторов.

Согласно данному законопроекту, помощь для Украины должна была составить 60.06 миллиардов долларов, а Израилю – 14.1 миллиардов. На обеспечение мер контроля на американской южной границе планировалось выделение 20, 23 миллиардов долларов.