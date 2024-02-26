Польские фермеры после блокировки движения грузовиков на контрольно-пропускных пунктах, граничащих с Украиной, решили перекрыть движение фур и на границе с ФРГ. В настоящий момент заблокировано движение по так называемой Автомагистрали свободы (трасса А2). Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Протестующие аграрии стянули к границе с ФРГ сельскохозяйственную технику и заблокировали автомобильную дорогу, оставив узкий коридор для проезда легковых автомобилей. Польские фермеры намерены блокировать автодорогу до обеда. Однако, если их требования не будут выполнены властями, то блокирование проезда будет продолжаться в течение месяца.

Напомним, что в последние месяцы в Польше и других странах Европейского союза нарастают протестные настроения среди местных фермеров, недовольных «зеленым соглашением» ЕС и общеевропейской аграрной политикой. Аграрии выступают за прекращение ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины и отмену экологических ограничений.