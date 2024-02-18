Польские фермеры, которые на границе с Украиной протестуют из-за ввоза в страну дешевой сельскохозяйственной продукции, заблокировали военные грузы для ВСУ.

В подтверждение этого украинский портал «Страна» показал видеозапись, сделанную одним из очевидцев. На ней водитель демонстрирует идентификационный номер на лобовом стекле, доказывающий, что фура перевозит военную помощь. Однако поляки не захотели пропускать этот автомобиль.

Мало того, по свидетельствам очевидцев, фермеры, вероятно употребившие спиртные напикти, хотели напасть на грузовик. Впрочем, эта информация исходит от украинской стороны и вполне может не соответствовать действительности.

Напомним, фермеры не пропускают украинские авто на свою территорию, из-за чего на границе выстроилась огромная очередь из грузовиков.