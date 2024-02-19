Потеря Авдеевки сильно осложнила Киеву ведение боевых действий не только в ЛНР и ДНР, но и «на подступах» к Крыму. Россия же, напротив, получила реальную возможность идти в наступление вглубь Украины, уверен отставной полковник американских ВВС Седрик Лейтон.

В беседе с корреспондентами канала CNN он заявил, что Авдеевка казалась неприступной крепостью, в невозможность ее освобождения верили боевики ВСУ. Но после того как они сбежали из города, ВС РФ могут продолжать наступление.

При таких темпах они вполне способны добраться до самого сердца Украины и завершить специальную военную операцию уверенной победой и достижением всех поставленных целей, считает Лейтон.

Напомним, боевики ВСУ спасались хаотичным бегством из Авдеевки, бросая своих раненых, западное вооружение и технику.