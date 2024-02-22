Российские оборонительные укрепления, с которыми столкнулся враг при попытке летнего наступления, помогут ВС РФ эффективно наступать, заявил ветеран-ракетчик Ю. Чмутин.

В беседе с URA.RU российский офицер напомнил, что наступление без создания оборонительных рубежей завершается крахом. Оборона – это не только блиндажи и окопы. Это надежный тыл, который обеспечивает передовые войска всем необходимым. Это ГСМ, БК, провиант, пункты для ротации.

Ротация, подчеркнул Чмутин, один из важнейших параметров эффективного наступления, ведь бойцы не могут слишком долго в постоянном напряжении находится на передовой. Им нужен спокойный сон и отдых – не только физический, но и моральный.

Чмутин пояснил, что после освобождения Авдеевки российская армия будет «вытягивать» на запад оборонительные линии. Это позволит подразделениям уверено двигаться вперед. Он подчеркнул, что оборона не может находится на фиксированном рубеже. Она постоянно сдвигается по мере продвижения войск.