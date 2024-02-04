Сотрудники полиции приостановили проведение закрытого мероприятия в екатеринбургском клубе «Фабрика», проводимого с элементами БДСМ. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку документов для установления личностей участников данной закрытой-вечеринки.

По словам одного из гостей мероприятия, организаторы разделили локацию на три части. В одной части клуба посетители могли насладиться чаепитием в азиатском стиле. В другой части проходили выступления «общего» характера. А третья была предназначена для проведения массажа и «порки» гостей.

Силовики явились в клуб через полчаса после начала мероприятия. Журналисты предполагают, что организатором данного мероприятия является Станислав Словиковский, славящийся своей тягой к организации мероприятий подобного характера.

В свою очередь в пресс-службе Свердловского главка МВД подтвердили проведения рейда на вышеупомянутом мероприятии.