Заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о потери Соединенными Штатами неоспоримого превосходства на фоне технологической революции, а также укрепления сотрудничества между Москвой и Пекином прокомментировал в эфире «Царьград ТВ» политолог и геостратег Андрей Школьников.

По словам эксперта, руководство США признает великими мировыми державами Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику в своих официальных документах. При этом Вашингтон опасается союза Китая с Россией, поскольку не сможет справиться с двумя соперниками.

«Есть США, есть страны, которые от них сильно зависят и полностью им подчиняются. Есть страны, которые меньше поддаются давлению. А есть нейтральные. Все это большой спектр. И когда мы увидим картину в целом, то поймем, что это противостояние – оно не такое красивое, как кажется на Западе», – заявил Школьников.

По мнению эксперта, как только Вашингтон проявит слабость, то очень многие страны попытаются выйти из-под их влияния, поскольку находятся в статусе вассалов, а не союзников.