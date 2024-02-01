Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, крупнейшие за 35 лет учения НАТО – все это часть плана, отвлекающие маневры, призванные переключить внимание общественности. Одновременно с этим Североатлантический альянс может готовить против России «грандиозную провокацию», стремясь сыграть на эффекте неожиданности, сообщил порталу NEWS.ru политолог Александр Перенджиев.

Он отметил, что Соединенные Штаты не могут смириться с ситуацией, когда огромное количество военной техники, наемники и военнослужащие западных стран не в состоянии справиться с Россией. Украинскую армию обучают натовские инструкции, в ее распоряжение поступают разведданные США и всего блока, но это не помогает добиться успеха.

Именно поэтому Вашингтон может готовить серьезную провокацию. Поэтому нужно не только внимательно отслеживать действия НАТО на учениях, но и следить за ситуацией в Арктике, в Тихоокеанском регионе и на Дальнем Востоке. Не исключено, что учения у российских границ – это всего лишь маневр, отвлекающий внимание Москвы.

Перенджиев также считает, что НАТО из Балтийского моря могут напасть на часть Калининградской области либо прикрываясь учениями начать конфликт с Россией в Арктике.