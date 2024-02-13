Политолог Сергей Марков оценил точность и эффективность удара ВС РФ по полигону в Селидово под Донецком, где на тот момент находилось 1 500 боевиков ВСУ. Он предположил, что информация об украинских подразделениях на объекте могла поступить от людей бывшего главкома Валерия Залужного.

По мнению политолога, месть генерала – это ключевая версия. Но ВС РФ вполне могли получить информацию и другим путем. К примеру, данные о появлении в Селидово крупных подразделений ВСУ могли «слить» местные жители. Либо четко сработала российская разведка, сумевшая выявить перемещение украинских войск на полигоне.

По мнению Маркова, на Украине возможно все, поэтому не исключено, что команда Залужного отомстила новому главнокомандующему Сырскому и подставила тем самым полигон с личным составом под ракетный удар.