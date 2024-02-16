Украинские военнослужащие, находящиеся на передовых позициях на фронте и испытывающие все тяжести боевых действий, согласны на заключение мирного соглашения с Российской Федерацией, однако политическое руководство Украины выступает за продолжение конфликта. Об этом в беседе с украинским журналистом заявил политолог Владимир Фесенко.

«Мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идет речь вообще. Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее пойдут на соглашение о прекращении огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики», – заявил эксперт.

Напомним, что на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановку в командовании ВСУ, сняв с должности главкома украинской армии Валерия Залужного. Популярного среди граждан Украины главкома заменил генерал Александр Сырский.