Президент Украины Владимир Зеленский хочет уйти от ответственности за сбитый самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ. Он отчаянно ищет «козла отпущения», которым может стать главком ВСУ Валерий Залужный.

Сербский журналист Озрен Миланович в издании Politika поясняет, что операция по атаке на транспортник была организована Главным управлением разведки (ГУР) под руководством Кирилла Буданова. Однако информацию о том, что на борту планируется перевозить пленных, ведомство от Минобороны не получило. Именно это привело к трагичным последствиям.

Зеленский понимает, что ему придется нести ответственность за сбитый самолет. Поэтому он затеял кутерьму с увольнением Залужного и пытается сделать его виноватым в истории с Ил-76. Хотя ранее эксперты отмечали, что генерал мог и не знать об операции ГУР.