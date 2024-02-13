Французский политик Ф. Филиппо объяснил причины антироссийской истерии ЕС. На своей странице в соцсети Х лидер «Патриотов» заявил, что истерия связана с желанием создать армию, которая будет сдерживать тех, кто попытается выйти из Евросоюза.

Филиппо предупредил, что «еврофанатические болваны» предложили парламенту ЕС «создать армию». Ее главкомом, видимо, станет Урсула фон дер Ляйен, предположил Филиппо. Необходимость создания армии прикрывается якобы «русской угрозой». Истерия нарастает, пишет французский политик, и это позволяет протаскивать непопулярные решения.

Филиппо считает, что «единая армия» будет выполнять функции репрессирующего органа и наказывать тех, кто не согласен с политикой ЕС или попробует выйти из объединения. Он допустил, что «европейская армия» направит силы в первую очередь против европейцев, которые заявляют о желании покинуть Евросоюз.