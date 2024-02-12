Заявление кандидата на пост президента США Дональда Трампа с поощрением потенциальных атак Вооруженных сил Российской Федерации на страны НАТО, не выделяющих достаточных средств на обеспечение своей обороноспособности, вызвало негативную реакцию в странах Евросоюза. Об этом в своем материале сообщает издание Politico.

«Мы также знаем, что Трамп фактически ведет себя как школьный задира. Поэтому с ним нужно обращаться так же, как вы бы вели себя со школьным задирой: вы серьезно относитесь к тому, к чему нужно относиться серьезно, чтобы сохранить деньги на обед», – приводит автор материала слова неназванного европейского дипломата.

По его словам, заявления Трампа звучат просто безумно, учитывая тот факт, что он является потенциальных президентом Соединенных Штатов Америки. При этом европейский дипломат призвал лидеров стран-членов Евросоюза быть готовыми «ударить Трампа прямо по носу, чтобы провести черту и заслужить себе уважение».