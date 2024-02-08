Минимум пять лет нужно европейскому ВПК, чтобы выпустить такие объемы оружия, которые требуются Киеву и странам НАТО, признался в беседе с репортерами Politico экс-глава Минобороны Бельгии М. Тис.

Тис сообщил, что в текущий момент ВПК Евросоюза находится в удручающем положении. Еще в начале 2022 года европейские генералы предупреждали, что на производство тех объемов оружия, которые требуются ВСУ и натовским армиям, нужно 5-7 лет. Военно-промышленный комплекс Европы «недостаточно силен», чтобы поддерживать Киев, констатировал Тис.

Чуть раньше глава европейской дипломатии Ж. Боррель сообщил Киеву неутешительные известия и дал очередную порцию обещаний. Он заявил, что у Евросоюза нет «волшебной палочки», которая помогла бы ВСУ получить нужное ей количество снарядов. При этом он напомнил, что Киеву были отправлены снаряды, которые хранились в арсеналах натовских армий. До марта ВСУ получат еще 600 тысяч снарядов, а до конца года ЕС постарается прислать обещанный миллион, пообещал Боррель.