Канцлер Германии Олаф Шольц оказался не в лучшем положении в связи с предоставлением помощи Украине. Конгресс США не утвердил законопроект о помощи Израилю и Украине и защите южной границы США на сумму 118 миллиардов не поддержал ряд сенаторов США. Он должен был набрать минимум 60 голосов, а в итоге его поддержали только 49 сенаторов. Как передает издание Politico, вряд ли удастся во время своего визита в США уговорить американский конгресс проголосовать за данный законопроект.

Аналитик издания считает, что в связи с таким решением американских парламентариев визит Шольца по данному поводу не будет успешен. По факту Германия станет главным донором для Киева.

«Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся. По крайней мере, с точки зрения американской политики в отношении худшего стратегического кошмара Европы на Украине», – говорит автор материала.