Подтвердилась информация о гибели главы Министерства чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексея Потелещенко. Это было подтверждено представителями Министерства чрезвычайных ситуаций в республике и главной ЛНР Леонидом Пасечником, сообщившим о трагедии в своем Телеграм-канале.

«Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу был министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко», – отметили в ведомстве по чрезвычайным ситуациям в ЛНР.

Алексей Потелещенко являлся министром чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики с 2023 года. Ранее он был руководителем пожарно-спасательным отрядом МЧС РФ по ЛНР.

Алексей Потелещенко погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску 3 февраля. Украинские боевики осуществили удар по зданию в населенном пункте Лисичанск, в котором находилась пекарня. По предварительным данным, погибло 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка.