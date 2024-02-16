Авдеевка в ближайшее время может перейти под полный контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, ситуация для украинских военнослужащих, обороняющихся в Авдеевке, близка к критической. Американский чиновник отмечает, что успехи российских сил стали возможными из-за острого дефицита артиллерийских боеприпасов у Вооруженных сил Украины.

«К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», – заявил Кирби.

При этом новый главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на Авдеевском направлении для украинской армии остается напряженной из-за численного превосходства российских сил.