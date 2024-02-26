Летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет, пользовался «планом защиты», но еще все же нашла «русская мафия» в Испании, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что пилоту-предателю для обеспечения собственной безопасности пришлось полностью изменить жизнь и отказаться от старых контактов, однако «план» все равно не сработал – летчика расстреляли буквально через несколько дней после прибытия в Испанию.

Подоляк призвал испанские власти взять расследование убийства пилота под контроль. Он заявил, что Мадрид обязан выяснить, кто должен заплатить за уничтожение перебежчика, находившегося якобы «под защитой».

Напомним, Кузьминова сперва расстреляли, а затем переехали автомобилем. Машину полиция обнаружила в соседнем городе, причем ее полностью сожгли прежде чем бросить.