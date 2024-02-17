Командование Вооруженных сил Российской Федерации полностью переиграло украинских и западных генералов, руководивших обороной Авдеевке. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя отвод подразделений ВСУ из Авдеевки.

«Наше командование полностью переиграло западных военных кураторов киевского режима и украинских генералов. А наши солдаты и офицеры растоптали подразделения армии трусов и детоубийц. Первое и для меня главное заключается в том, что в этой наступательной операции мы использовали весь опыт, накопленный за время боевых действий в рамках СВО. Это касается и разведывательно-ударных контуров и применения авиации с мощными фугасными бомбами, которые планируют и корректируются. Мы получили превосходство в возможности применять ФПВ-дроны», – написал военкор.

По его словам, решение главкома ВСУ Александра Сырского о выводе подразделений из Авдеевки было принято слишком поздно, поэтому оказавшиеся в окружение украинские солдаты в настоящий момент дезорганизованы из-за отсутствия связи со своим командованием. Единственный выход для противника сдаться в плен либо быть уничтоженным.