Взятый в плен российскими военнослужащим боец ВСУ по имени Федор Дыбиц рассказал в беседе с представителями Министерства обороны РФ о нежелании украинцев воевать с россиянами. Оборонным ведомством была опубликована видеозапись беседы с украинским военнопленным.

«У ребят нет желания воевать против России. Нас загнали силой как скот и заставляют воевать против дружественного народа. Никто не хочет воевать против дружественного народа», – заявил Дыбиц.

По словам украинского бойца, его мобилизовали против его желания. Сначала его забрали в военкомат, затем его направили в учебный центр, а позже он уехал вместе с сослуживцами в Испанию, чтобы пройти курс молодого бойца. Он рассказал, как испанские инструктора обучали их стрелять на полигоне и водить БТР М113. Кроме того, была и теоретическая часть обучения. В ходе прохождения обучения со всеми украинскими бойцами работали психологи, внушавшие скорую победу ВСУ над ВС РФ. Однако, как отметил Дыбиц, вся эта подготовка оказалась недостаточной во время реальных боевых действий.

Пленный рассказал, что им была выдана техника и вооружение в ужасном состоянии. Кроме того командующий состав относится к своим подчиненным, будто к рабам. Военнослужащий ВСУ рассказал, что за последние пару недель в его батальоне погибло 70% сослуживцев, так как командир отправлял их в бой только с автоматами. Им не были выданы даже лопаты, чтобы сделать окопы и спрятаться от налета российской артиллерии или БПЛА.