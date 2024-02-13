Украинский военнослужащий Дмитрий Руденко рассказал об условиях содержания в российском плену. Соответствующая видеозапись, предоставленная Министерством обороны РФ, была опубликована на портале телеканала «Звезда».

«По рассказам, попадать в плен было страшно. Говорили, что лучше в плен не попадать. Но когда взяли в плен, и кофе сделали с сахаром, и сигарет дали, все, что необходимо. Такое отношение удивило, вроде друг с другом воюем, а отношение человеческое к нам», – рассказал украинский военнопленный.

По его словам, во время службы в украинской армии он слышал много страшных историй об ужасном отношении в российском плену к солдатам ВСУ. Поэтому его очень удивило, что в действительности все оказалось – наоборот.

Украинский рядовой Дмитрий Руденко попал в плен на Запорожском направлении в окрестностях Работино вместе с ефрейтором Степаном Павликом. Их взяли в плен российские штурмовики, находившиеся на соседних позициях.